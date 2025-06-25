От 213 долларов в час до будущего капитана: как пилоты строят свою карьеру

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пилот Гарретт Рэй поделился в соцсети информацией о своих доходах. Цифры впечатляют!

Фото: spotters.net.ua by Flo Weiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Falcon 10

Будучи вторым пилотом, он получает около 213 долларов в час! Однако работа не из простых. Рэй может проводить несколько дней без полетов, между рейсами часто возникают длительные периоды ожидания.

Например, один из его любимых маршрутов — из аэропорта имени Джона Кеннеди в Финикс (штат Аризона) — предполагает 24-часовую пересадку перед обратным рейсом. Несмотря на привлекательность этого направления, для молодого пилота это не самый выгодный вариант, так как он проводит вдали от дома 40 часов, а оплачивается только 10 часов полета.

Поэтому Рэй сосредоточился на выборе маршрутов, которые приносят максимальный доход за минимальное время простоя.

"Сегодня я летал из LGA (аэропорт Ла-Гуардия) в DFW (Даллас-Форт-Уэрт) и обратно", — рассказал он Daily Mail. "Мне заплатили 1556 долларов за чуть более чем семь часов работы, а в общей сложности я отсутствовал на базе чуть более девяти часов, — объяснил он. — Это отличный сценарий. Да, мне пришлось встать очень рано, но я вернулся к трем часам дня".

В целом, Рэй зарабатывает около 17 109 долларов в месяц за 80 часов работы. В случае повышения до капитана эта сумма увеличится до примерно 350 долларов в час, что составит внушительные 27 199 долларов в месяц.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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