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Почему золото потеряло блеск: раскрываем главные причины падения

1:08
Экономика

Цена на золото демонстрирует устойчивое снижение. Согласно данным торговой площадки Comex, входящей в Нью-Йоркскую товарную биржу, стоимость августовского фьючерса на драгметалл в понедельник вечером опустилась ниже $3 330 за тройскую унцию.

Золото
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Золото

По состоянию на 22:13 мск котировка достигла отметки $3 329,9, что означает падение на 1,1%. Уже через несколько минут снижение несколько замедлилось: к 22:18 мск унция торговалась по $3 331,4 (-1,05%).

Падение котировок происходит на фоне ожиданий повышения процентных ставок и укрепления доллара, что традиционно снижает привлекательность золота как защитного актива.

Инвесторы также следят за действиями Федеральной резервной системы США, а также геополитическими и экономическими новостями, способными изменить динамику на рынке драгметаллов.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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