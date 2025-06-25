Почему золото потеряло блеск: раскрываем главные причины падения

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цена на золото демонстрирует устойчивое снижение. Согласно данным торговой площадки Comex, входящей в Нью-Йоркскую товарную биржу, стоимость августовского фьючерса на драгметалл в понедельник вечером опустилась ниже $3 330 за тройскую унцию.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

По состоянию на 22:13 мск котировка достигла отметки $3 329,9, что означает падение на 1,1%. Уже через несколько минут снижение несколько замедлилось: к 22:18 мск унция торговалась по $3 331,4 (-1,05%).

Падение котировок происходит на фоне ожиданий повышения процентных ставок и укрепления доллара, что традиционно снижает привлекательность золота как защитного актива.

Инвесторы также следят за действиями Федеральной резервной системы США, а также геополитическими и экономическими новостями, способными изменить динамику на рынке драгметаллов.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



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