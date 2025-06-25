$40 млрд в обход санкций: Россия продлит параллельный импорт ещё на год

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Механизм параллельного импорта, введённый в 2022 году в ответ на санкционное давление, может быть продлён в России до 2026 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на статс-секретаря и заместителя главы Минпромторга Романа Чекушова.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ перевозки

В министерстве считают схему успешной: она позволила стабилизировать внутренний рынок, сохранить доступ к товарам более чем 200 иностранных брендов и поддержать ключевые отрасли, включая медицину и станкостроение. По оценке Всероссийской академии внешней торговли, в 2023 году объём ввоза по такой схеме превысил $40 млрд.

Хотя объёмы импорта постепенно снижаются — с максимальных $6 млрд в месяц до нынешних $2 млрд — это объясняется ростом поставок из дружественных стран и запуском аналогичных товаров на российских производствах.

Эксперты при этом признают, что механизм не решает всех задач. Некоторые категории товаров невозможно ввезти даже в обход санкций — слишком высокие издержки и ограничения. Кроме того, потребители теряют официальную гарантию и сервисное обслуживание от производителей.

Тем не менее, в условиях глобальной изоляции и технологических ограничений параллельный импорт стал важнейшим инструментом выживания российской экономики. Минпромторг уже рассматривает вопрос о продлении действия этой схемы на следующий год.

Уточнения

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплекса.



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