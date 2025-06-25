Новый виток ядерного напряжения: Иран угрожает выйти из соглашений с МАГАТЭ

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Иран рассматривает возможность приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщило полуофициальное иранское агентство Mehr.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones from Kelowna, BC, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаг Ирана

По данным издания, в иранском парламенте ведётся обсуждение законопроекта, который предполагает прекращение взаимодействия с МАГАТЭ.

Спикер законодательного органа заявил, что инициатива стала реакцией на, как выразились в Тегеране, "непрофессиональное поведение" агентства ООН в сфере ядерной политики.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) — международная организация, которая развивает и контролирует научное и техническое сотрудничество в ядерной сфере. Входит в систему Организации Объединённых Наций (ООН), но является независимой структурой

Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.



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