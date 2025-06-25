Финляндия одобрила проект простейшего в мире модульного ядерного реактора

Финские власти сделали важный шаг навстречу развитию чистой энергетики: Управление по радиационной и ядерной безопасности (STUK) признало безопасным проект малого модульного реактора LDR-50 от компании Steady Energy.
Эта установка, предназначенная исключительно для выработки тепла, а не электричества, может изменить подход к отоплению городов уже к началу следующего десятилетия.
Проект LDR-50 выделяется на фоне других ММР (малых модульных реакторов) своей предельной простотой. Это легководный реактор мощностью 50 МВт, работающий при относительно низком давлении. Он способен нагревать воду до 150°C — этого достаточно для централизованного теплоснабжения, производства пара на промышленных объектах и даже для опреснения воды. При этом все — без выбросов углерода.
Хотя финское законодательство пока не требует обязательной оценки новых ММР, Steady Energy самостоятельно инициировала проверку — в расчёте на будущие стандарты. Регулятор подтвердил, что технология соответствует действующим и проектируемым нормам безопасности, пишет kaldata.com.
Теперь в планах компании — строительство полноразмерного прототипа на территории бывшей угольной станции Helen Energy в Хельсинки. Важный момент: на первом этапе реактор будет работать без ядерного топлива.
Следующим этапом станет международная экспертиза проекта. Уже сейчас Steady Energy имеет предварительные договорённости на строительство 15 таких реакторов по всей Финляндии, а также рассматривает экспансию в Швецию и страны Балтии.
Ожидается, что стоимость производимого тепла составит менее 40 евро за мегаватт-час — конкурентоспособный показатель даже по сравнению с традиционными источниками энергии. К 2030 году первые установки смогут обеспечить отопление городов среднего размера, независимо от погодных условий.
Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. На востоке граничит с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией. На юге ближайшим соседом является Эстония к югу от Финского залива.
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