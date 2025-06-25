Финляндия одобрила проект простейшего в мире модульного ядерного реактора

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финские власти сделали важный шаг навстречу развитию чистой энергетики: Управление по радиационной и ядерной безопасности (STUK) признало безопасным проект малого модульного реактора LDR-50 от компании Steady Energy.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Финляндии

Эта установка, предназначенная исключительно для выработки тепла, а не электричества, может изменить подход к отоплению городов уже к началу следующего десятилетия.

Мини-реактор без излишеств

Проект LDR-50 выделяется на фоне других ММР (малых модульных реакторов) своей предельной простотой. Это легководный реактор мощностью 50 МВт, работающий при относительно низком давлении. Он способен нагревать воду до 150°C — этого достаточно для централизованного теплоснабжения, производства пара на промышленных объектах и даже для опреснения воды. При этом все — без выбросов углерода.

Проверка на перспективу

Хотя финское законодательство пока не требует обязательной оценки новых ММР, Steady Energy самостоятельно инициировала проверку — в расчёте на будущие стандарты. Регулятор подтвердил, что технология соответствует действующим и проектируемым нормам безопасности, пишет kaldata.com.

Теперь в планах компании — строительство полноразмерного прототипа на территории бывшей угольной станции Helen Energy в Хельсинки. Важный момент: на первом этапе реактор будет работать без ядерного топлива.

Что дальше?

Следующим этапом станет международная экспертиза проекта. Уже сейчас Steady Energy имеет предварительные договорённости на строительство 15 таких реакторов по всей Финляндии, а также рассматривает экспансию в Швецию и страны Балтии.

Ожидается, что стоимость производимого тепла составит менее 40 евро за мегаватт-час — конкурентоспособный показатель даже по сравнению с традиционными источниками энергии. К 2030 году первые установки смогут обеспечить отопление городов среднего размера, независимо от погодных условий.

Уточнения

Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. На востоке граничит с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией. На юге ближайшим соседом является Эстония к югу от Финского залива.



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