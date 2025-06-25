Ripple и SEC: неожиданный поворот в деле XRP криптовалюты — что это значит для инвесторов

2:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Четыре года назад Ripple оказалась в центре громкого судебного разбирательства с SEC, которое могло изменить правила игры для всей криптоиндустрии.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Криптовалюта XRP

Конец затяжной битвы

В декабре 2020 года SEC обвинила Ripple в незаконной продаже XRP на сумму $1,3 млрд, утверждая, что токен является незарегистрированной ценной бумагой. Однако в июле 2023 года судья Аналиса Торрес постановила, что продажи XRP на биржах не подпадают под определение ценной бумаги, хотя институциональные продажи на сумму $728 млн должны соответствовать законам о ценных бумагах. SEC обжаловала это решение, но в марте 2025 года неожиданно отозвала свою апелляцию, что стало поворотным моментом в деле.

Условия мирового соглашения

Ripple согласилась выплатить штраф в размере $50 млн вместо первоначальных $125 млн, при этом не признавая своей вины. Это соглашение требует одобрения судьи, но уже сейчас рассматривается как значительная победа для компании и всей криптоиндустрии.

Реакция рынка и политический контекст

После объявления о завершении дела цена XRP выросла более чем на 8%, достигнув $2,54. Этот рост подкрепляется политическими изменениями: администрация Дональда Трампа, вернувшегося в Белый дом, демонстрирует более благоприятное отношение к криптовалютам. SEC под новым руководством Пола Аткинса уже прекратила дела против Coinbase и Kraken, а также рассматривает возможность урегулирования с другими участниками рынка.

Что дальше

Завершение дела Ripple может стать прецедентом для других криптокомпаний, сталкивающихся с регуляторными проблемами. Снятие правовой неопределенности открывает путь для новых инвестиций и расширения использования XRP. Кроме того, обсуждается возможность создания ETF на основе XRP и включения токена в государственные крипторезервы США.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



Ripple — криптовалютная платформа для платёжных систем, ориентированная на операциях с обменом валют без возвратных платежей.



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