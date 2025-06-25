Роскошный курорт Средиземноморья: дочь Трампа и её супруг потратили более 1 млрд долларов на албанский остров

В 2024 году Албанию посетило почти 12 миллионов иностранных туристов, что на 15% больше, чем годом ранее.
Министр туризма и окружающей среды Мирелла Кумбаро отметила, что это "слишком много" для них. Она также считает, что Сазан — идеальное место для развития элитного туризма. Албанцы называют его "Островом Трампа".
Остров до недавнего времени был практически не застроен, но теперь планируется его превращение в роскошный туристический курорт, что связано с проектами Иванки Трамп и Джареда Кушнера. В июле 2024 года дочь Трампа делилась планами создать "нечто невероятное", согласно The Guardian.
"Мы создаем продукт класса люкс. Одна из самых привлекательных особенностей острова — это возможность уединиться …" — сказал Кушнер.
Алба́ния (алб. Shqipëria), полная официальная форма — Респу́блика Алба́ния (алб. Republika e Shqipërisë [ɾɛpuˈblika ɛ ʃcipəˈɾiːs]), — государство в западной части Балканского полуострова. Население, по данным Института статистики Албании на 1 января 2022 года, составляет 2 793 592 человека, территория — 28 748 км².
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Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.