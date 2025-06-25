ФАС под прицелом: Госдума запросила информацию о причинах резкого роста цен на коммуналку

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Госдума поручила комитету по защите конкуренции запросить у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) информацию о причинах роста тарифов на услуги ЖКХ и их экономической обоснованности.

Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Здание Федеральной антимонопольной службы

Это решение было принято на заседании, где депутаты выразили обеспокоенность увеличением цен в регионах на коммунальные услуги, включая электроэнергию, газ и тепло.

Председатель комитета Валерий Гартунг отметил, что это впрямую относится к полномочиям ФАС, и предложил поддержать поручение. С 1 июля 2025 года в России планируется индексация тарифов на ЖКХ, в среднем на 11,9%. Заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко указал, что одной из причин роста тарифов является высокий износ коммунальной инфраструктуры, который, по данным Минстроя, составляет от 40 до 80% в зависимости от региона, согласно RTVI.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.





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