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ЕС запретит торговлю угрями? Почему Японию это беспокоит

1:24
Экономика

Евросоюз предложил внести все виды угрей в Приложение II Конвенции CITES, что потребует от стран-поставщиков получения экспортных разрешений.

ЕС и Япония
Фото: commons.wikimedia.org by Cimmerian praetor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ЕС и Япония

Это решение может затронуть поставки угрей в Японию, которая сильно зависит от импорта.

Инициатива ЕС вызвана проблемой контрабанды европейского угря, и добавление всех 19 видов и подвидов угрей, включая японского и американского, поможет контролировать и нормализовать торговлю, а также устранить непрозрачные практики.

Японское Агентство по рыболовству сообщило, что японский угорь не находится под угрозой исчезновения из-за международной торговли. Исследование Университета Чуо показало, что из 134 продуктов из жареного угря, продающихся в Японии, 61,7% содержат японского угря, 36,8% — американского, и лишь 1,5% — европейского. Это отражает растущий спрос на американского угря.

Если ЕС примет свое предложение, для этого потребуется две трети голосов стран-участниц CITES. Встреча участников планируется в ноябре-декабре в Узбекистане, и Япония собирается сотрудничать с другими странами, чтобы убедить участников отклонить инициативу, пишет Fishnews.

Уточнения

Речной у́горь или европейский угорь, или обыкновенный угорь, или обыкновенный речной угорь (лат. Anguilla anguilla) — вид хищных катадромных рыб из семейства угрёвых. В 2008 году был включён в Красную книгу МСОП, как вид «на грани исчезновения»
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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