Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет долголетия: почему авокадо — незаменимый помощник на вашей кухне
Дочь Брюса Уиллиса раскрыла секрет: почему она публикует фото отца в борьбе с деменцией
Новая, но уже подержанная: обман с китайскими авто вышел на новый уровень
Угроза изнутри: почему болезнь всё чаще находит тех, кому нет и 40
Когда пляжи не главное: как один прибрежный город обошёл всю Грецию по свету и чистоте
BB, CC и тон: один ухаживает, другой выравнивает, третий перекрывает. Разбираемся, какой выбрать
Быстрая помощь ожогам без аптек — простое средство из вашего холодильника
Новостройки не спешат продаваться: что случилось с рынком в мае
Не дайте мышцам сдуться: эти три продукта богаты белком больше чем куриная грудка

Стипендии до прожиточного минимума: депутаты хотят поддержать студентов

1:01
Экономика

Депутаты Госдумы предложили увеличить размер стипендии для студентов российских университетов до уровня прожиточного минимума.

Студенты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Студенты

Об этом сообщил Ярослав Нилов, глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР.

Нилов отметил, что прожиточный минимум, установленный на федеральном уровне, должен стать нижней планкой для стипендий. По его мнению, текущая базовая стипендия воспринимается как "насмешка над экономическими реалиями", и многие студенты вынуждены подрабатывать, что мешает учебе.

В феврале 2024 года Минобрнауки направило вузам рекомендации по установлению академической и социальной стипендий на уровне не менее прожиточного минимума, но эта инициатива пока не реализована. Законопроект предполагает, что размер государственных стипендий для студентов не должен быть ниже установленного прожиточного минимума на душу населения в России, пишет ТАСС.

Уточнения

Стипендия (от лат. stipendium — плата, жалование) — регулярное (обычно ежемесячное) денежное пособие учащимся, как правило, средних специальных и высших учебных заведений, а также аспирантам, докторантам и лицам, проходящим повышение квалификации.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Красота и стиль
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать Аудио 
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Домашние животные
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит Аудио 
Популярное
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений

Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.

Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Последние материалы
Приматы, от которых мурашки: 8 существ, будто сошедших с экрана фэнтези
Ваш идеальный рацион: 9 продуктов, которые изменят вашу жизнь к лучшему
Тайный план Зверева-младшего: вот для чего приёмный сын стилиста решил оформить инвалидность
Не Санторини единым: самые чистые пляжи Европы оказались ближе, чем вы думаете
Белая клубника с ароматом ананаса: почему все садоводы охотятся за ней
В избежание когнитивного долга: как найти баланс между ИИ и критическим мышлением в обучении
Инвестиций не хватит: к 2029 году Германия столкнётся с дефицитом бюджета в 144 млрд евро
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Пять недорогих приёмов, которые моментально преобразят ваш интерьер. Последний — особенно эффектный
Развод не за горами? Пара Биберов столкнулась с серьёзным кризисом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.