Стипендии до прожиточного минимума: депутаты хотят поддержать студентов

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутаты Госдумы предложили увеличить размер стипендии для студентов российских университетов до уровня прожиточного минимума.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Студенты

Об этом сообщил Ярослав Нилов, глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР.

Нилов отметил, что прожиточный минимум, установленный на федеральном уровне, должен стать нижней планкой для стипендий. По его мнению, текущая базовая стипендия воспринимается как "насмешка над экономическими реалиями", и многие студенты вынуждены подрабатывать, что мешает учебе.

В феврале 2024 года Минобрнауки направило вузам рекомендации по установлению академической и социальной стипендий на уровне не менее прожиточного минимума, но эта инициатива пока не реализована. Законопроект предполагает, что размер государственных стипендий для студентов не должен быть ниже установленного прожиточного минимума на душу населения в России, пишет ТАСС.

Уточнения

Стипендия (от лат. stipendium — плата, жалование) — регулярное (обычно ежемесячное) денежное пособие учащимся, как правило, средних специальных и высших учебных заведений, а также аспирантам, докторантам и лицам, проходящим повышение квалификации.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.