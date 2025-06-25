Инвестиций не хватит: к 2029 году Германия столкнётся с дефицитом бюджета в 144 млрд евро

Правительство Германии столкнулось с серьезной угрозой масштабного бюджетного дефицита, который к 2029 году может достигнуть 144 миллиардов евро.
Это стало известно из конфиденциального документа министерства финансов, который был опубликован изданием Handelsblatt. Основными причинами дефицита стали планы по крупным инвестициям в бундесвер и промышленность.
Внутренний меморандум минфина указывает на необходимость покрытия разницы между запланированными расходами и доходами. В 2027 году этот разрыв оценивается в 22 миллиарда евро, а к 2029 году суммарный дефицит может составить 144 миллиарда евро.
Ситуацию усугубляет необходимость с 2028 года ежегодно выплачивать около 9 миллиардов евро по долгам, накопленным во время пандемии COVID-19, когда были временно приостановлены ограничения "долгового тормоза".
Действующая коалиция разрешила ослабить бюджетные правила только для оборонных расходов, сохранив ограничения для других статей. Это создает сложности для финансирования промышленных и инфраструктурных проектов, что может привести к выбору между военными нуждами и экономическим развитием страны.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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