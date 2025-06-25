Снижение ключевой ставки: возможен ли резкий вывод средств со вкладов

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Андрей Ганган, директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России, заявил, что Центробанк не видит рисков резкого вывода средств граждан со вкладов после снижения ключевой ставки.

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Он отметил, что, несмотря на высокие ставки по депозитам в прошлом году, граждане не сдерживали себя в потреблении после снятия ограничений, и сейчас ситуация позволяет как сберегать, так и потреблять.

Ганган также подчеркнул, что регулятор будет снижать ставку только по мере снижения инфляции. Это значит, что реальная ставка (с учетом инфляции) будет снижаться медленнее, чем обычно ожидается. Центробанк будет контролировать процесс и внимательно следить за его влиянием на сберегательную активность и потребление, пишет РБК.

"Это означает, что в реальном выражении — ставка минус инфляция — реальная ставка будет снижаться сильно медленнее нашей привычки думать об этом", — пояснил он.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.





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