Алкомаркет под замком: как новый законопроект повлияет на потребление алкоголя

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутаты Госдумы от разных партий, таких как "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Новые люди" и "Справедливая Россия", внесли законопроект о введении понятия "алкомаркет".

Фото: freepik.com is licensed under Free More info запрет

Он предполагает запрет размещения таких торговых точек в жилых домах. Алкомаркетом будет считаться магазин, где более 50% выручки составляет продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Предлагается, чтобы алкомаркеты находились как минимум в 100 метрах от жилых домов, школ, детских садов, колледжей, вузов, больниц и спортивных объектов. Авторы законопроекта уверены, что это поможет "резко снизить" потребление алкоголя и будет способствовать "системному оздоровлению граждан".

В пояснительной записке упоминается опыт Вологодской области, где с 1 марта 2025 года ввели жесткие антиалкогольные меры, благодаря которым смертность от последствий употребления спиртного снизилась на 29%. Однако не указано, с каким периодом сравнивался этот показатель. Губернатор региона сообщил, что с начала введения мер там было закрыто 244 алкомаркета.

Ярослав Нилов, соавтор законопроекта, считает, что такие магазины в жилых домах — это проблема. Они часто продают недорогие продукты, и люди, заходя за хлебом или яйцами, обязательно покупают и алкоголь. Он также отметил, что в такие алкомаркеты приходят и иностранные граждане после работы на стройках, что создает дополнительные риски, пишут "Ведомости".

Уточнения

Вы́ручка (также встречается как оборот и объём продаж) — полная сумма требований (в том числе неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем покупателям в результате реализации произведённой продукции, услуг, работ за определённый период. Выручка является одним из видов доходов компании.





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