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800 электромобилей и огонь: почему затонуло судно Morning Midas в Тихом океане

1:11
Экономика

Компания Zodiac Maritime сообщила о трагичном инциденте с грузовым судном Morning Midas, которое затонуло в Тихом океане после сильного пожара.

Море
Фото: unsplash.com by Dan Stark dan_stark, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Море

Судно, которое перевозило около 3 тыс. транспортных средств, включая 800 электромобилей, начало гореть 5 июня, находясь в 482,8 км от острова Адак (Аляска). 

Судно вышло из китайского порта Яньтай 26 мая и направлялось в мексиканский Ласаро-Карденас. Экипаж заметил дым спустя несколько дней, но попытки справиться с огнем не увенчались успехом. Береговая охрана США эвакуировала моряков на спасательной шлюпке.

К сожалению, непогода усугубила ситуацию, и 23 июня судно окончательно затонуло. Специалисты отметили, что литий-ионные аккумуляторы электромобилей выделяют большое количество тепла при горении, что делает такие пожары очень опасными и трудными для тушения. Даже после попыток потушить огонь существует риск повторного возгорания, сообщает Bloomberg.

Уточнения

Шлю́пка (от нидерл. sloep) — общее название малого беспалубного мореходного судна для транспортирования людей и грузов, а также для спасения личного состава на воде.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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