Почему социальная сфера станет новой целью экономики России

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Может ли страна развиваться, если игнорирует интересы общества? Ответ очевиден, и всё чаще об этом говорят на самом высоком уровне.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Семья с детьми и собакой в новой квартире

Старая модель: наследие 90-х

На Петербургском международном экономическом форуме, прошедшем с 18 по 21 июня, вице-спикер Госдумы Пётр Бабаков выступил с жёстким, но честным заявлением: нынешняя экономическая модель России, уходящая корнями в 1990-е, устарела — и это становится серьёзным препятствием для прогресса.

"Мы не можем двигаться сегодня вперёд быстрыми темпами, если не поменяем экономическую модель, в основе которой должно быть понимание, что есть общественные интересы, блага", — подчеркнул Бабаков.

Остаточный принцип и его последствия

Он напомнил, что именно в 90-х сложилось отношение к социальной сфере как ко второстепенной — её финансировали по остаточному принципу. Сначала — экономика, потом уже всё остальное: здравоохранение, образование и социальные программы.

Новый фокус — человек

Однако сейчас ситуация меняется. И поворотной точкой стала позиция президента.

"Благодаря позиции президента России Владимира Путина есть понимание, что социальная сфера — это цель экономического развития, а не его побочный эффект. Это всё меняет с ног на голову", — заявил политик.

Среда, в которой хочется жить

Речь идёт о новой парадигме: государство и бизнес должны создавать среду, в которой хочется жить. Где у людей есть возможности работать, расти и заводить семьи не из страха, а потому что есть уверенность в завтрашнем дне.

"Это не только количество детей, это прежде всего нормальные условия жизни, работы и так далее. Это совершенно другое отношение к результатам экономического процесса",— добавил Бабаков.

Главное — участие каждого

Таким образом, социальная повестка выходит на первый план, меняя сам смысл участия человека в экономике. Это уже не просто рост цифр в отчётах — это рост качества жизни.

Уточнения

Рефо́рма (лат. reformare — преобразовывать) — некардинальное, нефундаментальное (в отличие от революции) изменение правил в одной из сфер жизни общества, не затрагивающее функциональных основ, или преобразование, вводимое законодательным путём.



Развитие — это тип движения и изменения в природе и обществе, связанный с переходом от одного качества, состояния к другому, от старого к новому.



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