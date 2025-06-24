Новые правила для виноделов и туризма — решающее поручение президента

2:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Можно ли превратить виноградники и сельские усадьбы в основу развития регионов? Похоже, у российских властей на это свой ответ — и он амбициозный.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Виноград

Владимир Путин поручил правительству и "Деловой России" ускорить процедуру изменения целевого назначения земель. Речь идёт о тех участках, где планируется создание винодельческих хозяйств и развитие сельского туризма. Предложение давно обсуждалось бизнесом, и теперь оно переходит на уровень государственной стратегии.

"Ускорить рассмотрение вопроса об установлении возможности упрощенного изменения целевого назначения земель, необходимых для создания винодельческих предприятий и инфраструктуры сельского туризма", — сказано в документе по итогам встречи президента с представителями "Деловой России".

На первый взгляд — это просто про вино. Но на деле — про большие деньги, логистику и развитие территорий.

Новое внимание — к Донбассу и южным регионам

Помимо виноградников, президент поручил подготовить предложения по разрешённому использованию земель и на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Здесь ставка — на масштабные инфраструктурные проекты: транспортные узлы, логистические центры, железные дороги.

Сроки ясны: доклады — до осени и зимы

По вопросам винодельческих земель — доклад до 15 декабря 2025 года.

По южным регионам и инфраструктуре — до 1 сентября 2025 года.

Оба поручения будут под контролем премьер-министра Михаила Мишустина. Именно ему предстоит координировать процесс и отчитываться перед главой государства.

Что это меняет

Если предложения будут реализованы, можно ожидать:

более гибкие условия для агробизнеса и фермеров;

толчок для внутреннего туризма;

рост инвестиций в южные регионы.

И главное — это шаг к более прагматичной и быстрой системе землепользования, ориентированной на реальные нужды экономики.

Уточнения

Виноде́лие — производство вина из винограда, а также из других плодов и ягод.



Инфраструкту́ра (лат. infra — "ниже, под" + лат. structura — "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.



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