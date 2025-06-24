Новые правила для виноделов и туризма — решающее поручение президента

Можно ли превратить виноградники и сельские усадьбы в основу развития регионов? Похоже, у российских властей на это свой ответ — и он амбициозный.
Владимир Путин поручил правительству и "Деловой России" ускорить процедуру изменения целевого назначения земель. Речь идёт о тех участках, где планируется создание винодельческих хозяйств и развитие сельского туризма. Предложение давно обсуждалось бизнесом, и теперь оно переходит на уровень государственной стратегии.
"Ускорить рассмотрение вопроса об установлении возможности упрощенного изменения целевого назначения земель, необходимых для создания винодельческих предприятий и инфраструктуры сельского туризма", — сказано в документе по итогам встречи президента с представителями "Деловой России".
На первый взгляд — это просто про вино. Но на деле — про большие деньги, логистику и развитие территорий.
Помимо виноградников, президент поручил подготовить предложения по разрешённому использованию земель и на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Здесь ставка — на масштабные инфраструктурные проекты: транспортные узлы, логистические центры, железные дороги.
Оба поручения будут под контролем премьер-министра Михаила Мишустина. Именно ему предстоит координировать процесс и отчитываться перед главой государства.
Если предложения будут реализованы, можно ожидать:
И главное — это шаг к более прагматичной и быстрой системе землепользования, ориентированной на реальные нужды экономики.
Виноде́лие — производство вина из винограда, а также из других плодов и ягод.
Инфраструкту́ра (лат. infra — "ниже, под" + лат. structura — "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
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Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.