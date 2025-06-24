Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Льюис Хэмилтон на грани завершения карьеры: что решит его судьбу в 2026 году
Сыворотка, эссенция или бустер: что вам действительно нужно, а что — лишнее
Забудьте про тяжёлый труд! Откройте для себя мистику сидератов в садоводстве
Она не царапается — она объясняет правила общения
Маленькая, да удаленькая: как карликовые псы живут дольше гигантов
Яйца дешевеют до предела: в России назревает ценовая война между производителями
Идеальное тело без кубиков: почему рельеф больше не признак формы
Скандальное сообщение от Пугачёвой: Резник раскрыл причины разрыва дружбы с певицей
Кружится голова в новых очках? Вот как понять, всё ли в порядке со зрением

Новые правила для виноделов и туризма — решающее поручение президента

2:06
Экономика

Можно ли превратить виноградники и сельские усадьбы в основу развития регионов? Похоже, у российских властей на это свой ответ — и он амбициозный.

Виноград
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Виноград

Владимир Путин поручил правительству и "Деловой России" ускорить процедуру изменения целевого назначения земель. Речь идёт о тех участках, где планируется создание винодельческих хозяйств и развитие сельского туризма. Предложение давно обсуждалось бизнесом, и теперь оно переходит на уровень государственной стратегии.

"Ускорить рассмотрение вопроса об установлении возможности упрощенного изменения целевого назначения земель, необходимых для создания винодельческих предприятий и инфраструктуры сельского туризма", — сказано в документе по итогам встречи президента с представителями "Деловой России".

На первый взгляд — это просто про вино. Но на деле — про большие деньги, логистику и развитие территорий.

Новое внимание — к Донбассу и южным регионам

Помимо виноградников, президент поручил подготовить предложения по разрешённому использованию земель и на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Здесь ставка — на масштабные инфраструктурные проекты: транспортные узлы, логистические центры, железные дороги.

Сроки ясны: доклады — до осени и зимы

  • По вопросам винодельческих земель — доклад до 15 декабря 2025 года.
  • По южным регионам и инфраструктуре — до 1 сентября 2025 года.

Оба поручения будут под контролем премьер-министра Михаила Мишустина. Именно ему предстоит координировать процесс и отчитываться перед главой государства.

Что это меняет

Если предложения будут реализованы, можно ожидать:

  • более гибкие условия для агробизнеса и фермеров;
  • толчок для внутреннего туризма;
  • рост инвестиций в южные регионы.

И главное — это шаг к более прагматичной и быстрой системе землепользования, ориентированной на реальные нужды экономики.

Уточнения

Виноде́лие — производство вина из винограда, а также из других плодов и ягод.

Инфраструкту́ра (лат. infra — "ниже, под" + лат. structura — "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Домашние животные
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий Аудио 
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Авто
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию Аудио 
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Зарубежный
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда Аудио 
Популярное
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений

Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.

Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Последние материалы
Она не царапается — она объясняет правила общения
25 июня: День моряков, День славян и лютеранство
Маленькая, да удаленькая: как карликовые псы живут дольше гигантов
Яйца дешевеют до предела: в России назревает ценовая война между производителями
Идеальное тело без кубиков: почему рельеф больше не признак формы
Скандальное сообщение от Пугачёвой: Резник раскрыл причины разрыва дружбы с певицей
Кружится голова в новых очках? Вот как понять, всё ли в порядке со зрением
Тяжёлый груз, но лёгкое решение: дороги с бетонным покрытием спасают логистику Бразилии
Двигатель просыпается дольше, чем вы думаете: ошибка водителей, которая стоит ресурса мотора
Что общего у скандинавского лофта и русской дачи: 5 идей для кухни, от которых не захочется уходить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.