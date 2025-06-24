Евро вырос до максимальных значений: что стоит за этим скачком

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сегодня, 24 июня, на межбанковских торгах во Франкфурте-на-Майне (Германия) евро продемонстрировал стремительный рост по отношению к доллару, превысив отметку в 1,16 доллара.

Фото: www.freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info Евро

Европейская валюта достигла максимальных значений по отношению к американскому доллару, которых не наблюдалось с осени 2021 года. Это произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Израилем и Ираном.

Вчера Европейский центральный банк установил базовый курс евро на уровне 1,1472 доллара США.

В прошлом месяце минимальный курс евро по отношению к доллару был зафиксирован 29 мая и составлял 1,1229.

Максимальное значение курса евро достигнуто 24 июня, когда единая европейская валюта достигла отметки в 1,1619 доллара США, согласно actualno.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и, в зависимости от контекста.



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