Плата за воду значительно увеличится — кого это затронет

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Счетная палата указала на возможности увеличения доходов бюджета в сфере водопользования.

Фото: pixabay.com by JonasKIM is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Вода

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский поддержал эту идею. Он высказался за увеличение платы за использование водных ресурсов в 10 раз, утверждая, что это принесет дополнительные поступления в бюджет, не оказав сильного влияния на экономику большинства предприятий.

Важно, что это повышение касается только коммерческих организаций и не затронет бытовое потребление воды гражданами. Якубовский подчеркнул необходимость контроля, чтобы новые ставки не повлияли на тарифы для населения. Он также отметил, что потребление должно оплачиваться по факту, а не по нормативу — это справедливая практика.

Кстати, Минстрой России работает над проектом, по которому плата за воду для тех, кто не установил счетчики, увеличится в три раза. Это должно повысить ответственность владельцев недвижимости за потребление ресурсов, согласно "Ленте.ру".

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



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