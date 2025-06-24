Тяжёлый груз, но лёгкое решение: дороги с бетонным покрытием спасают логистику Бразилии

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бетон постепенно занимает лидирующие позиции на дорогах Бразилии.

Фото: unsplash.com by Seb Creativo sebcreativo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грузовой автомобиль

Он обеспечивает 30-летний срок службы и снижение затрат на обслуживание по сравнению с традиционным асфальтовым покрытием. Этот выбор покрытия набирает популярность, бросая вызов доминированию асфальта на стратегических участках дорог.

Благодаря повышенной прочности и значительному сокращению долгосрочных расходов на техническое обслуживание, компании, управляющие платными дорогами, все чаще рассматривают бетон как идеальное решение для трасс с интенсивным движением.

На дорогах, где постоянное перемещение грузового транспорта и частые остановки для ремонта асфальтового покрытия приводят к потерям доходов и повышению риска аварий, бетон становится все более привлекательным как долгосрочное решение.

Бетонные покрытия, хотя и требуют больших первоначальных инвестиций, значительно снижают необходимость регулярного обслуживания, которое является хронической проблемой асфальтированных дорог.

Кроме того, они более устойчивы к деформациям, вызванным тяжелыми нагрузками, что является решающим фактором на логистических маршрутах, используемых для транспортировки зерна, руды или промышленного сырья, пишет clickpetroleoegas.

Уточнения

Бето́н (от фр. béton) — искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной, тщательно перемешанной и уплотнённой смеси из минерального (чаще всего это портландцемент) или органического вяжущего вещества, крупного или мелкого заполнителей, воды.



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