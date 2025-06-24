Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые правила для виноделов и туризма — решающее поручение президента
Льюис Хэмилтон на грани завершения карьеры: что решит его судьбу в 2026 году
Сыворотка, эссенция или бустер: что вам действительно нужно, а что — лишнее
Забудьте про тяжёлый труд! Откройте для себя мистику сидератов в садоводстве
Она не царапается — она объясняет правила общения
Маленькая, да удаленькая: как карликовые псы живут дольше гигантов
Яйца дешевеют до предела: в России назревает ценовая война между производителями
Идеальное тело без кубиков: почему рельеф больше не признак формы
Скандальное сообщение от Пугачёвой: Резник раскрыл причины разрыва дружбы с певицей

Тяжёлый груз, но лёгкое решение: дороги с бетонным покрытием спасают логистику Бразилии

1:22
Экономика

Бетон постепенно занимает лидирующие позиции на дорогах Бразилии.

Грузовой автомобиль
Фото: unsplash.com by Seb Creativo sebcreativo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грузовой автомобиль

Он обеспечивает 30-летний срок службы и снижение затрат на обслуживание по сравнению с традиционным асфальтовым покрытием. Этот выбор покрытия набирает популярность, бросая вызов доминированию асфальта на стратегических участках дорог.

Благодаря повышенной прочности и значительному сокращению долгосрочных расходов на техническое обслуживание, компании, управляющие платными дорогами, все чаще рассматривают бетон как идеальное решение для трасс с интенсивным движением. 

 На дорогах, где постоянное перемещение грузового транспорта и частые остановки для ремонта асфальтового покрытия приводят к потерям доходов и повышению риска аварий, бетон становится все более привлекательным как долгосрочное решение.

Бетонные покрытия, хотя и требуют больших первоначальных инвестиций, значительно снижают необходимость регулярного обслуживания, которое является хронической проблемой асфальтированных дорог.

Кроме того, они более устойчивы к деформациям, вызванным тяжелыми нагрузками, что является решающим фактором на логистических маршрутах, используемых для транспортировки зерна, руды или промышленного сырья, пишет clickpetroleoegas.

Уточнения

Бето́н (от фр. béton) — искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной, тщательно перемешанной и уплотнённой смеси из минерального (чаще всего это портландцемент) или органического вяжущего вещества, крупного или мелкого заполнителей, воды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Домашние животные
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий Аудио 
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Авто
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию Аудио 
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Зарубежный
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда Аудио 
Популярное
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений

Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.

Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Последние материалы
Новые правила для виноделов и туризма — решающее поручение президента
Льюис Хэмилтон на грани завершения карьеры: что решит его судьбу в 2026 году
Сыворотка, эссенция или бустер: что вам действительно нужно, а что — лишнее
Забудьте про тяжёлый труд! Откройте для себя мистику сидератов в садоводстве
Она не царапается — она объясняет правила общения
25 июня: День моряков, День славян и лютеранство
Маленькая, да удаленькая: как карликовые псы живут дольше гигантов
Яйца дешевеют до предела: в России назревает ценовая война между производителями
Идеальное тело без кубиков: почему рельеф больше не признак формы
Скандальное сообщение от Пугачёвой: Резник раскрыл причины разрыва дружбы с певицей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.