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Экономический кризис на пороге? Какой актив спасёт ваш капитал

1:06
Экономика

Роберт Кийосаки, предприниматель, инвестор и автор популярной книги "Богатый папа, бедный папа", заявил 23 июня 2025 года, что серебро представляет собой наиболее выгодную инвестицию на текущий момент.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

Кийосаки, известный своей поддержкой Bitcoin и золота, утверждает, что, по его мнению, эти два актива также должны быть включены в инвестиционный портфель.

"На сегодняшний день, в июне 2025 года, лучшей инвестицией является серебро. Золото и Bitcoin стоят дорого, но ожидаю снижения их стоимости", — написал Кийосаки в своем аккаунте в X.

Ранее в этом месяце Кийосаки вновь предупредил о надвигающемся экономическом кризисе, предложив Bitcoin в качестве более надежного способа пережить нестабильность, пишет portaldobitcoin.

"Не говорите, что я не предупреждал вас, — подчеркнул Кийосаки. — Я боюсь, что этот крах произойдет в ближайшее время, возможно, уже этим летом".

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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