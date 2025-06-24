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Конец июня — начало новых трат: как подорожание ЖКУ ударит по карману россиян

1:00
Экономика

С 1 июля россиян ждет новая волна повышения цен — это коснется тарифов на ЖКУ.

Деньги
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Деньги

Экономист Наталья Проданова из РЭУ им. Г. В. Плеханова отметила, что это будет одно из самых значительных подорожаний.

В среднем по стране тарифы вырастут на 11,9%. Конкретно, цены на газ поднимутся на 10,3%, а на электроэнергию — на 12,6%. В Москве ожидается рост тарифов ЖКХ на уровне 15%, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Наибольшее подорожание коснется жителей Перми и Архангельской области — там рост превысит 20%. Это, конечно, ударит по карману людей, ведь повышение цен на коммунальные услуги повлияет и на стоимость товаров и услуг в целом. Экономист подчеркнула, что любые увеличения издержек в итоге ложатся на конечного потребителя.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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