Какие продукты стали дешевле, а какие подорожали в Удмуртии — свежие данные

2:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Центрального Банка со ссылкой на данные Росстата, в Удмуртии в мае наблюдался рост цен на 0,12% по сравнению с апрелем.

Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License Экономика

Годовая инфляция в регионе показала замедление до 10,65%, в то время как в среднем по России этот показатель составил 9,88%.

В сфере продовольственных товаров наибольший рост цен в мае в Удмуртии зафиксирован на хлебобулочные изделия (1,75%), за ними следует кофе (около 1,5%). Цены на рыбу и мясо увеличились менее чем на 1%, а на кондитерские изделия — на 0,5%. Общая продовольственная инфляция за месяц составила 0,17%, пишет udm-info.ru.

В то же время, некоторые продукты стали дешевле: куриные яйца подешевели на 5,31%, масло и жиры — на 2,47%, макароны и крупы — на 2,4%, сыр — на 1,21%, фрукты и овощи — на 1,09%, сахар — на 0,72%, а молочная продукция — на незначительные доли процента.

Стоит отметить, что средний чек в заведениях общественного питания в регионе вырос в мае почти на 2%.

На фоне укрепления рубля цены на бытовую и электронную технику продолжали снижаться, хотя и незначительно. Компьютеры подешевели на 2,1%, электроника — на 1,14%. Значительнее снизились цены на бытовую химию: парфюмерия и косметика стали доступнее на 3,22%, а моющие и чистящие средства — на 2,03%. Цены на инструменты и оборудование снизились на 3,1%, а на средства связи — примерно на 0,5%.

В то же время, печатные изделия подорожали на 1,16%, медицинские товары — на 0,98%, обувь — на 0,74%, мебель и телерадиотовары — на 0,5%. Топливо на автозаправках стало дороже на 0,32%.

Однако, в целом, цены на непродовольственные товары в Удмуртии за месяц снизились на 0,15%.

За месяц в регионе больше всего подорожали услуги, а за год — продукты питания.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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