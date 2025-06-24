Ахиллесова пята стран Персидского залива? Экспортировать нельзя блокировать Ормузский пролив

Ормузский пролив, ключевой морской путь глобального значения, представляет собой наиболее уязвимый участок для транспортировки нефти.
Этот коридор, с севера ограниченный территорией Ирана, а с юга — Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами, имеет ширину около 50 км на входе и выходе, сужаясь до 33 км в самом узком месте, соединяя Персидский залив с водами Аравийского моря.
Благодаря достаточной глубине, пролив доступен для крупнейших в мире танкеров, перевозящих сырую нефть, и активно используется ведущими ближневосточными производителями нефти и газа и их потребителями.
Согласно оценкам Управления энергетической информации США, в первой половине 2023 года через Ормузский пролив проходило приблизительно 20 миллионов баррелей нефти ежедневно, что эквивалентно почти 600 миллиардам долларов в год.
Помимо иранской нефти, через этот пролив транспортируется нефть из других стран Персидского залива, таких как Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ.
Последствия блокировки пролива будут катастрофическими. Сэр Алекс Янгер, бывший глава британской разведки МИ-6, отметил, что блокада Ормузского создаст невероятные экономические трудности из-за влияния на цены на нефть.
Бадер Аль-Сайф, доцент Кувейтского университета, специализирующийся на геополитике Аравийского полуострова, считает, что в таком сценарии неизбежны последствия для мировых рынков, включая рост цен на нефть и реакцию фондовых рынков.
Безусловно, пострадают страны Персидского залива, чья экономика в значительной степени зависит от экспорта энергоресурсов. Саудовская Аравия, к примеру, экспортирует через Персидский залив около 6 миллионов баррелей сырой нефти в день, опережая всех своих соседей, согласно BBC.
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