Ахиллесова пята стран Персидского залива? Экспортировать нельзя блокировать Ормузский пролив

2:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ормузский пролив, ключевой морской путь глобального значения, представляет собой наиболее уязвимый участок для транспортировки нефти.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Добыча нефти

Этот коридор, с севера ограниченный территорией Ирана, а с юга — Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами, имеет ширину около 50 км на входе и выходе, сужаясь до 33 км в самом узком месте, соединяя Персидский залив с водами Аравийского моря.

Благодаря достаточной глубине, пролив доступен для крупнейших в мире танкеров, перевозящих сырую нефть, и активно используется ведущими ближневосточными производителями нефти и газа и их потребителями.

Согласно оценкам Управления энергетической информации США, в первой половине 2023 года через Ормузский пролив проходило приблизительно 20 миллионов баррелей нефти ежедневно, что эквивалентно почти 600 миллиардам долларов в год.

Помимо иранской нефти, через этот пролив транспортируется нефть из других стран Персидского залива, таких как Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Последствия блокировки пролива будут катастрофическими. Сэр Алекс Янгер, бывший глава британской разведки МИ-6, отметил, что блокада Ормузского создаст невероятные экономические трудности из-за влияния на цены на нефть.

Бадер Аль-Сайф, доцент Кувейтского университета, специализирующийся на геополитике Аравийского полуострова, считает, что в таком сценарии неизбежны последствия для мировых рынков, включая рост цен на нефть и реакцию фондовых рынков.

Безусловно, пострадают страны Персидского залива, чья экономика в значительной степени зависит от экспорта энергоресурсов. Саудовская Аравия, к примеру, экспортирует через Персидский залив около 6 миллионов баррелей сырой нефти в день, опережая всех своих соседей, согласно BBC.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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