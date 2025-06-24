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Неожиданный скачок цен на СПГ в Европе: рынок взбудоражен

1:37
Экономика

После американской военной операции против Ирана наблюдается существенный скачок цен на европейский природный газ.

Танкер с СПГ
Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/
Танкер с СПГ

В понедельник, в начале торговой сессии, ключевой фьючерсный контракт TTF с поставкой в следующем месяце взлетел до 42,44 евро за мегаватт-час, что является пиковым значением с начала апреля. В долларовом эквиваленте это составляет 48,80 долларов.

Позднее, в ходе торгов, цена немного скорректировалась, опустившись до 41,53 евро, но это все равно на 1,5% выше, чем было зафиксировано в конце прошлой недели.

Причиной такой реакции рынка стало вмешательство США в конфликт между Израилем и Ираном, выразившееся в нанесении ударов по иранским подземным ядерным объектам.

Действия американского президента Дональда Трампа вызвали беспокойство в мировом сообществе из-за угрозы расширения масштабов ближневосточного конфликта, что, в свою очередь, может привести к блокировке судоходства в Ормузском проливе.

Уоррен Паттерсон, аналитик по сырьевым рынкам из ING Bank, отмечает высокий риск попыток Ирана воспрепятствовать движению судов в Ормузском проливе, подчеркивая его стратегическое значение для мировой транспортировки нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Согласно оценкам ING, через Ормузский пролив проходит около 20% мирового объема торговли сжиженным газом, пишет yahoo.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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