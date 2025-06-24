Чтобы преодолеть экономические преграды: Чемезов раскрыл план трансформации России

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов представил свое видение экономического развития России, отметив необходимость ухода от стратегии копирования западных моделей и сосредоточения на создании уникальной национальной технологической платформы.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

Предлагаемая идея подразумевает трансформацию от экономики, базирующейся на экспорте ресурсов, к модели с высокой добавленной стоимостью в течение полутора десятилетий.

Ключевым элементом станут прорывные технологии, такие как искусственный интеллект и квантовые вычисления, в которых у России есть потенциал для лидерства, как утверждает Чемезов.

Основным препятствием Чемезов видит разницу между высокими процентными ставками по кредитам (10,6% годовых) и низкой прибыльностью промышленных предприятий (4-6,3%), что негативно сказывается на реализации проектов. В качестве выхода предлагается сочетание инструментов денежно-кредитной политики, направленных на снижение ставок, и адресной государственной поддержки.

Особое внимание уделяется проблеме кадров. В "Ростехе" наблюдают увеличение интереса молодого поколения к науке и технологиям, но этого недостаточно для осуществления технологического рывка.

Чемезов подчеркивает важность модернизации системы образования в соответствии с потребностями индустрии и повышения престижа инженерных специальностей в обществе, по данным РБК.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



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