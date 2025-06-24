Ипотечные ставки падают: какие банки уже присоединились к тренду

В течение последних двух недель крупнейшие российские банки фиксируют тенденцию к снижению средних ипотечных ставок.
Аналитические данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) показывают, что снижение варьируется от 0,3 до 0,83 процентных пункта, в зависимости от конкретного сегмента рынка.
На первичном рынке жилья за последнюю неделю зафиксировано уменьшение на 0,61 п. п., в результате чего средняя ставка составила 24,99%. На вторичном рынке снижение составило 0,55 п. п., и ставка достигла 25,01%. Программы рефинансирования продемонстрировали снижение на 0,83 п. п., установившись на уровне 25,85%.
Аналитики еженедельно отслеживают средние ставки, опираясь на предложения двадцати ведущих российских банков, специализирующихся на ипотечном кредитовании. Снижение ставок было отмечено в семи банках из указанной двадцатки, включая такие крупные игроки, как ВТБ, Альфа-банк, Т-банк и "Санкт-Петербург".
Данное снижение ипотечных ставок произошло после того, как Центральный банк принял решение снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 20%. В период с 9 по 15 июня средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке уменьшились в диапазоне от 0,94 до 2,2 процентных пункта. До этого момента, начиная примерно с апреля, средние ставки по стране оставались практически неизменными, согласно РБК.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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