Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игрушки, которые развивают интеллект и спасают мебель от зубов щенка
Не охлаждает, а спасает от духоты: секретный режим в вашем кондиционере
Агата Муцениеце раскрыла третью беременность: реакция её бывшего возлюбленного
Гниёт виноград? Не спешите сжигать — вот что можно сделать прямо сейчас
Болгария как спасение: почему Москва стала запретной зоной для дочери Лолиты Милявской
Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд
Хвост говорит больше, чем хозяин — просто научись читать сигналы
Луна под прицелом: смогут ли страны поделить её по-честному
Чтобы преодолеть экономические преграды: Чемезов раскрыл план трансформации России

Ипотечные ставки падают: какие банки уже присоединились к тренду

1:59
Экономика

В течение последних двух недель крупнейшие российские банки фиксируют тенденцию к снижению средних ипотечных ставок.

Экономика
Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License
Экономика

Аналитические данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) показывают, что снижение варьируется от 0,3 до 0,83 процентных пункта, в зависимости от конкретного сегмента рынка. 

На первичном рынке жилья за последнюю неделю зафиксировано уменьшение на 0,61 п. п., в результате чего средняя ставка составила 24,99%. На вторичном рынке снижение составило 0,55 п. п., и ставка достигла 25,01%. Программы рефинансирования продемонстрировали снижение на 0,83 п. п., установившись на уровне 25,85%.

Аналитики еженедельно отслеживают средние ставки, опираясь на предложения двадцати ведущих российских банков, специализирующихся на ипотечном кредитовании. Снижение ставок было отмечено в семи банках из указанной двадцатки, включая такие крупные игроки, как ВТБ, Альфа-банк, Т-банк и "Санкт-Петербург".

Данное снижение ипотечных ставок произошло после того, как Центральный банк принял решение снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 20%. В период с 9 по 15 июня средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке уменьшились в диапазоне от 0,94 до 2,2 процентных пункта. До этого момента, начиная примерно с апреля, средние ставки по стране оставались практически неизменными, согласно РБК.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Домашние животные
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота Аудио 
Вот что кошки делают, если действительно любят вас
Домашние животные
Вот что кошки делают, если действительно любят вас Аудио 
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Домашние животные
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Последние материалы
Агата Муцениеце раскрыла третью беременность: реакция её бывшего возлюбленного
Гниёт виноград? Не спешите сжигать — вот что можно сделать прямо сейчас
Ипотечные ставки падают: какие банки уже присоединились к тренду
Болгария как спасение: почему Москва стала запретной зоной для дочери Лолиты Милявской
Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд
Хвост говорит больше, чем хозяин — просто научись читать сигналы
Луна под прицелом: смогут ли страны поделить её по-честному
Чтобы преодолеть экономические преграды: Чемезов раскрыл план трансформации России
Где в Хорватии дешевле: цены на побережье Адриатики удивили даже бывалых туристов
Грузовик за $316,000: ретро-зверь мощнее суперкаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.