Ипотечные ставки падают: какие банки уже присоединились к тренду

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

В течение последних двух недель крупнейшие российские банки фиксируют тенденцию к снижению средних ипотечных ставок.

Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License Экономика

Аналитические данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) показывают, что снижение варьируется от 0,3 до 0,83 процентных пункта, в зависимости от конкретного сегмента рынка.

На первичном рынке жилья за последнюю неделю зафиксировано уменьшение на 0,61 п. п., в результате чего средняя ставка составила 24,99%. На вторичном рынке снижение составило 0,55 п. п., и ставка достигла 25,01%. Программы рефинансирования продемонстрировали снижение на 0,83 п. п., установившись на уровне 25,85%.

Аналитики еженедельно отслеживают средние ставки, опираясь на предложения двадцати ведущих российских банков, специализирующихся на ипотечном кредитовании. Снижение ставок было отмечено в семи банках из указанной двадцатки, включая такие крупные игроки, как ВТБ, Альфа-банк, Т-банк и "Санкт-Петербург".

Данное снижение ипотечных ставок произошло после того, как Центральный банк принял решение снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 20%. В период с 9 по 15 июня средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке уменьшились в диапазоне от 0,94 до 2,2 процентных пункта. До этого момента, начиная примерно с апреля, средние ставки по стране оставались практически неизменными, согласно РБК.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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