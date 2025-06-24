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Первый урожай бананов в Ставрополье: что известно о проекте, который всколыхнул рынок

0:57
Экономика

Согласно заявлению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, первые ставропольские бананы появятся на прилавках в 2027 году.

Банан
Фото: Own work by കാക്കര, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Банан

В проект, нацеленный на производство 1,4 тысячи тонн экзотических плодов, вложено три миллиарда рублей. Информацию предоставило РИА Новости.

"При условии стабильной ключевой ставки первый урожай [бананов] в Ставрополье планируется получить в 2027 году", — заявил Владимиров на площадках Питерского международного экономического форума (ПМЭФ).

Этот амбициозный проект осуществляется в партнерстве с инвестором, имеющим успешный опыт внедрения подобных технологий в Казахстане. Там тепличные комплексы обеспечивают до трети потребностей внутреннего рынка в бананах, что свидетельствует о жизнеспособности и перспективности выбранного подхода.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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