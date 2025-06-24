Первый урожай бананов в Ставрополье: что известно о проекте, который всколыхнул рынок

Согласно заявлению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, первые ставропольские бананы появятся на прилавках в 2027 году.
В проект, нацеленный на производство 1,4 тысячи тонн экзотических плодов, вложено три миллиарда рублей. Информацию предоставило РИА Новости.
"При условии стабильной ключевой ставки первый урожай [бананов] в Ставрополье планируется получить в 2027 году", — заявил Владимиров на площадках Питерского международного экономического форума (ПМЭФ).
Этот амбициозный проект осуществляется в партнерстве с инвестором, имеющим успешный опыт внедрения подобных технологий в Казахстане. Там тепличные комплексы обеспечивают до трети потребностей внутреннего рынка в бананах, что свидетельствует о жизнеспособности и перспективности выбранного подхода.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.