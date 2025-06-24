Пенсионеры обмануты: экономист рассказал правду о росте выплат в России

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Никита Кричевский подверг критике уровень пенсий в России, указав, что несмотря на номинальный рост, в реальном выражении выплаты сократились.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

В своем Telegram-канале он отметил, что по состоянию на 1 апреля 2025 года средняя пенсия составила 23 448 рублей, что лишь немного выше январского показателя в 23 175 рублей.

Однако с учетом инфляции в 2,8% за первый квартал, пенсия должна была бы достичь как минимум 23 817 рублей, чтобы сохранить покупательную способность.

При этом Кричевский подчеркнул, что речь идет именно о средней, а не медианной пенсии — то есть реальный уровень доходов большинства пенсионеров может быть еще ниже.

Экономист считает ситуацию недопустимой и намекает на то, что пенсионная система требует серьезной корректировки.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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