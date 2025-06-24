Их любили миллионы — а теперь обходят стороной: что стало роковой ошибкой Louis Vuitton

Бернар Арно, когда-то самый богатый человек планеты, оказался в эпицентре крупнейшего кризиса в истории своего бизнеса. LVMH теряет позиции, капитализацию и, самое главное, влияние.
Еще год назад казалось, что флагман роскоши — холдинг LVMH — неуязвим: брендовые сумки, элитные духи и бутылки Hennessy казались куда стабильнее хайпа вокруг ракет Илона Маска. Но теперь даже финансовые аналитики не скрывают: компания, некогда сиявшая на вершинах бирж, сегодня идет ко дну. А Bloomberg называет происходящее "возможно, худшим спадом за 36 лет правления Арно".
Крах оказался стремительным. LVMH потерял почти 221 млрд евро капитализации, а личное состояние Арно сократилось с 231 до 150 млрд долларов. Еще в 2023 году он был номером один в списке миллиардеров — теперь с трудом удерживается в десятке.
Ответ — в Китае, где раньше продавалась треть мирового люкса. Однако в 2024 году всё изменилось. Китайский потребитель сократил расходы, переориентировался на местные бренды, а власти Поднебесной ответили Европе торговыми мерами — например, повышением пошлин на французский коньяк.
LVMH, у которого множество брендов завязано на китайский рынок, оказался в эпицентре удара. Продажи Dior снижаются, Louis Vuitton теряет импульс, а Moët Hennessy — позиции на рынке алкоголя. И это только начало.
Берна́р Жан Этье́н Арно́ (фр. Bernard Jean Étienne Arnault; род. 5 марта 1949) — французский бизнесмен, инвестор и коллекционер произведений искусства. Он является основателем, председателем совета директоров и генеральным директором LVMH — крупнейшей в мире компании в сфере товаров класса люкс.
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