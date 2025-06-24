Возвращение Calvin Klein? Бренд подал заявку в Роспатент

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский бренд Calvin Klein, входящий в портфель корпорации PVH, инициировал процесс регистрации своего логотипа в России. Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на документацию, соответствующая заявка поступила в Роспатент 16 июня.

Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Магазин женской одежды

Компания заявила товарный знак сразу по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — с 3 по 35. Это даст право использовать бренд в широком спектре товаров: от косметических средств — мыла, шампуней и духов — до предметов гардероба, таких как футболки, рубашки и майки.

Также заявлены аксессуары и предметы интерьера: часы, очки, сумки, рюкзаки, шкафы, книжные полки и ковры.

PVH, владеющая Calvin Klein и Tommy Hilfiger, ранее приостановила работу на российском рынке. Весной 2022 года корпорация объявила о временном уходе, а спустя год — о полном выходе из бизнеса в РФ, включая прекращение оптовых поставок. До этого в стране функционировало более 150 розничных точек под брендом Calvin Klein.

Подача заявки может говорить либо о защите интеллектуальной собственности на фоне растущей популярности параллельного импорта, либо о возможном возвращении бренда в новом формате. Однако официальных заявлений о перезапуске бизнеса в России от PVH пока не поступало.

Уточнения

Calvin Klein Inc. — американский дом моды, основанный в 1968 году в Нью-Йорке модельером Кельвином Кляйном и его другом детства Барри Шварцем. Выпускает джинсы, нижнее бельё, одежду в стиле унисекс и аксессуары.



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