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Будет хлеб — будет и экспорт: посевы пшеницы вырастут до рекордных масштабов

1:43
Экономика

В России намерены увеличить площади, отведённые под посевы пшеницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минсельхоза и представителей аграрной отрасли. Решение стало ответом на последствия весенних заморозков, которые повредили часть озимых культур.

Уборка зерна
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка зерна

По подсчётам аналитиков "Русагротранс", после корректировок совокупная площадь посевов достигнет 27 миллионов гектаров. При благоприятной погоде и росте урожайности ожидается сбор от 85 до 90 миллионов тонн пшеницы.

Эксперты считают, что благодаря такому наращиванию Россия может вернуться к рекордному уровню 2023 года, когда было собрано более 93 миллионов тонн.

Несмотря на капризную весну, в отрасли сохраняют оптимизм. Управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк отметил, что прогноз по валовому сбору зерновых был повышен до 130 миллионов тонн. Из этого объема пшеница составит около 90 миллионов тонн, однако он не исключил, что корректировки возможны в зависимости от погодных условий в июле.

Глава аналитического центра "Русагротранс" Игорь Павенский подчеркнул, что Россия продолжит удерживать лидерство на мировом рынке пшеницы. По его словам, ежегодный экспорт зерна из страны стабильно держится на уровне 40-50 миллионов тонн, что значительно превышает показатели ближайших конкурентов.

Ключевыми факторами успеха остаются конкурентоспособная цена и высокое качество российской пшеницы.

Уточнения

Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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