Заход в порт — как на пороховую бочку: перевозка нефти стала дорогим и опасным делом

На фоне новых ударов США по Ирану резко выросли ставки на морские перевозки нефти — их уровень достиг максимума с 2023 года.
Как сообщает агентство Bloomberg, участники рынка связывают происходящее с усилением рисков для судов в Персидском заливе, особенно вблизи иранских портов.
Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться, и это напрямую влияет на стоимость транспортировки углеводородов по ключевым маршрутам. Судовладельцы начали закладывать в тарифы дополнительную премию за риск: например, базовая ставка на супертанкер, доставляющий около двух миллионов баррелей сырой нефти с Ближнего Востока в Китай, выросла сразу на 12%.
Тем временем Объединённый морской информационный центр (JMIC), координирующий взаимодействие между военно-морскими силами и торговым флотом, предупреждает о повышенных угрозах для судоходства в регион.
Угроза атак, задержек и диверсий делает проход танкеров потенциально опасным, что толкает цены на перевозки всё выше.
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
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