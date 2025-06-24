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Заход в порт — как на пороховую бочку: перевозка нефти стала дорогим и опасным делом

1:08
Экономика

На фоне новых ударов США по Ирану резко выросли ставки на морские перевозки нефти — их уровень достиг максимума с 2023 года.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

Как сообщает агентство Bloomberg, участники рынка связывают происходящее с усилением рисков для судов в Персидском заливе, особенно вблизи иранских портов.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться, и это напрямую влияет на стоимость транспортировки углеводородов по ключевым маршрутам. Судовладельцы начали закладывать в тарифы дополнительную премию за риск: например, базовая ставка на супертанкер, доставляющий около двух миллионов баррелей сырой нефти с Ближнего Востока в Китай, выросла сразу на 12%.

Тем временем Объединённый морской информационный центр (JMIC), координирующий взаимодействие между военно-морскими силами и торговым флотом, предупреждает о повышенных угрозах для судоходства в регион.

Угроза атак, задержек и диверсий делает проход танкеров потенциально опасным, что толкает цены на перевозки всё выше.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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