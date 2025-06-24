Импортные бренды теряют позиции: почему российский виски стал лидером на внутреннем рынке

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам 2024 года российский виски впервые занял ведущие позиции на внутреннем рынке, обогнав иностранные бренды.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бармен за стойкой

Теперь доля отечественного виски составляет 51%, а иностранного — 49%. Для сравнения, в 2023 году импорт занимал 52% рынка, а в 2021 году, до введения санкций, — целых 81%.

Среди крупных международных брендов, таких как Johnnie Walker, Jack Daniel's и Jim Beam, наблюдается заметное снижение доли. В 2024 году на их продукцию приходилось всего 24% от всех продаж, что на 20 процентных пунктов меньше, чем три года назад. Доставка этих марок в Россию осуществляется через параллельный импорт и в ограниченных объемах, согласно РБК.

Кроме того, доля официально ввозимого иностранного виски сократилась на 12 процентных пунктов за год и составила 25%.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.