Кризис в Иране — катастрофа или шанс для мировых рынков? Эксперт дал неожиданный прогноз

Инвестор Стив Эйсман имеет нестандартное мнение о растущей напряженности на Ближнем Востоке, считая, что кризис в Иране может принести "чрезвычайно позитивные" изменения для мировых рынков и геополитической стабильности.
Во время своего выступления на CNBC он отметил, что успешные ядерные разработки Ирана могут привести к гонке вооружений в регионе, и такие страны, как Турция и Саудовская Аравия, будут стремиться к собственным средствам сдерживания, что может стать катастрофой. Тем не менее, он считает, что устранение этого дестабилизатора могло бы принести пользу как рынкам, так и глобальной безопасности.
Несмотря на конфликт, акции остаются стабильными, и его влияние на основные индексы ограничено. Экономисты также утверждают, что последствия для экономики США будут незначительными. Однако есть и бенефициары — оборонные компании, акции которых начинают расти, согласно finance.yahoo
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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