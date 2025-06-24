Кризис в Иране — катастрофа или шанс для мировых рынков? Эксперт дал неожиданный прогноз

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инвестор Стив Эйсман имеет нестандартное мнение о растущей напряженности на Ближнем Востоке, считая, что кризис в Иране может принести "чрезвычайно позитивные" изменения для мировых рынков и геополитической стабильности.

Фото: unsplash.com by Markus Spiske is licensed under Free to use under the Unsplash License Экономика

Во время своего выступления на CNBC он отметил, что успешные ядерные разработки Ирана могут привести к гонке вооружений в регионе, и такие страны, как Турция и Саудовская Аравия, будут стремиться к собственным средствам сдерживания, что может стать катастрофой. Тем не менее, он считает, что устранение этого дестабилизатора могло бы принести пользу как рынкам, так и глобальной безопасности.

Несмотря на конфликт, акции остаются стабильными, и его влияние на основные индексы ограничено. Экономисты также утверждают, что последствия для экономики США будут незначительными. Однако есть и бенефициары — оборонные компании, акции которых начинают расти, согласно finance.yahoo

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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