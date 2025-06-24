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Как плавающее шоссе стало ключом к многомиллиардным доходам Бразилии

1:45
Экономика

В середине Атлантического океана, далеко от берега, функционирует важнейшая логистическая система — "плавающее шоссе".

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Это не обычная дорога, а флот специальных судов, называемых aliviadores, которые соединяют гигантские платформы по добыче нефти с материком.

Эти суда обеспечивают рекордные объемы эвакуации нефти — в марте 2025 года объем составил 3,7 миллиона баррелей в день. Без них бразильская нефть из месторождений просто не смогла бы выйти на рынок. Судна aliviadores играют ключевую роль в экономике Бразилии, обеспечивая многомиллиардные доходы.

Как же работает это "плавающее шоссе"? Представьте себе огромный завод на платформе, который не может остановиться. Судна aliviadores прибывают к платформе, чтобы "освободить" накопленную нефть. Процесс загрузки и разгрузки нефти представляет высокий риск — суда с помощью передовых технологий соединяются с платформами и перекачивают нефть. Если одно из судов задержится, это может привести к остановке производства и огромным потерям.

Для точного удержания позиции в открытом море суда используют систему динамического позиционирования DP2, которая контролирует их положение с помощью датчиков и GPS. Эта система обеспечивает высокую надежность, дублируя ключевые компоненты, чтобы предотвратить ошибки.

Компания Transpetro, которая управляет этой логистикой, планирует инвестировать 2 миллиарда долларов для удвоения своего флота, пишет clickpetroleoegas.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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