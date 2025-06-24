Германий как стратегический актив: почему Nordgold смотрит на Якутию

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Nordgold, принадлежащая бизнесмену Алексею Мордашову, рассматривает перспективы извлечения германия из цинкового месторождения Сардана, расположенного в Якутии.

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Генеральный директор компании, Георгий Смирнов, сообщил об этом изданию "Ведомости" в рамках ПМЭФ-2025.

Согласно предварительному плану, компания намерена реализовывать германий в составе цинкового концентрата. Топ-менеджер отметил, что окончательная стратегия разработки месторождения будет определена после завершения геологических исследований, запланированных на 2025 год.

Смирнов заявил, что Nordgold подтвердила информацию о запасах Сарданы, предоставленную предыдущими владельцами, однако этой информации недостаточно для подготовки полноценного ТЭО проекта. Ожидается, что обновленные данные о запасах месторождения будут доступны в первом или втором квартале следующего года.

Представитель Nordgold также сообщил, что в период с 2025 по 2026 год на месторождении будет проводиться экологический мониторинг и дальнейшая геологоразведка с целью постановки запасов на государственный баланс. Оценка экономической целесообразности проекта, включая потенциальные рынки сбыта, станет возможной только после получения этих данных, поэтому говорить о географии продаж на данном этапе преждевременно, уточнил он.

Уточнения

Простое вещество германий — это типичный полуметалл серо-белого цвета, с металлическим блеском. Подобно кремнию, является полупроводником.





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