Энергетический парадокс Европы: электроэнергия есть, но доставить нечем

2:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

В то время как мир стремится к будущему, основанному на экологически чистой энергии, неожиданная проблема может затормозить этот прогресс — дефицит высоковольтных кабелей.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kiona Miller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ счетчик электроэнергии

Несмотря на значительные инвестиции в солнечные электростанции, морские ветряные парки и электромобили, инфраструктура линий электропередач явно не успевает, что, по мнению экспертов, способно сорвать переход к "зеленой" энергетике.

Клас Вестерлинд, глава NKT, европейского производителя кабелей, бьет тревогу:

"Мы достигли точки, когда физически не хватает кабелей для новых проектов".

Производственные мощности перегружены, заказы расписаны на годы вперед, а потенциал расширения не соответствует темпам перехода к возобновляемым источникам энергии.

Проблема носит фундаментальный характер. Без кабелей невозможно подключить морские ветряные электростанции к энергосетям на суше, обеспечить мегаполисы электроэнергией от удаленных электростанций или реализовать трансграничные проекты в области "зеленой" энергетики. Международное энергетическое агентство предупреждает, что к 2040 году потребуется более 80 миллионов километров новых линий электропередач — удвоение существующей мировой сети всего за 15 лет.

Но почему не строятся новые кабельные заводы? Ответ кроется в неопределенности, которая часто препятствует реализации масштабных проектов. Производители не решаются инвестировать миллиарды евро в новые мощности без долгосрочных контрактов. А политические циклы меняются каждые 4 года, тогда как для окупаемости такого завода требуются десятилетия стабильности.

Кроме того, производство высоковольтных подводных кабелей — сложная задача, требующая специализированного оборудования, судов и опытных инженерных команд. Это не бизнес, в который можно войти в одночасье.

По мере роста спроса на экологически чистую энергию и электрификации транспорта вопрос о передаче электроэнергии становится все более актуальным. Если правительства, регулирующие органы и отрасль не будут действовать сообща, нас ждет парадоксальное будущее, в котором электроэнергия будет доступна, но ее нельзя будет доставить. Без кабелей нет электроэнергии, а без электроэнергии нет "зеленой" трансформации, пишет kaldata.

Уточнения

Ка́бель (вероятно, через нем. Kabel или нидерл. kabel из фр. câble, от лат. capulum «аркан») — один из видов линий передачи, устройство для передачи электромагнитной энергии или сигналов от одного объекта к другому.



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