ИИ станет нашим конкурентом? 14% рабочих мест под угрозой

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ивайло Пенчев, успешный болгарский предприниматель, высказался в интервью по поводу профессий будущего, искусственного интеллекта и страхов, связанных с автоматизацией.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ форум

По прогнозам, к 2030 году 14% людей могут потерять свои рабочие места из-за ИИ. Однако Пенчев уверен в том, что очень немногие окажутся без работы.

Он подчеркнул, что страх перед заменой людей машинами существует уже более 100 лет. Он вспоминает луддитов, которые боялись, что машины заберут у них рабочие места. Несмотря на автоматизацию, производительность труда возросла, и люди не остались без работы.

Он сам активно использует ИИ для поиска информации, заменяя Google на такие инструменты, как ChatGPT и другие. По его мнению, ответственность за последствия развития ИИ лежит не только на работодателях, но и на обществе в целом. Если когда-нибудь ИИ создаст изобилие и люди останутся без работы, нужно будет найти способы распределения этого изобилия. Это станет новым, невиданным этапом в истории общества, передает plovdiv24.

Уточнения

Лудди́ты (англ. luddites) — участники стихийных протестов первой четверти XIX века против внедрения машин в ходе промышленной революции в Англии. С точки зрения луддитов, машины вытесняли из производства людей, что приводило к технологической безработице. Часто протест выражался в погромах и разрушении машин и оборудования.





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