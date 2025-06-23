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Бочка тротила: как Ормузский пролив может взорвать цены на нефть до $110

1:11
Экономика

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что в случае блокировки Ираном Ормузского пролива стоимость барреля нефти Brent может взлететь до 110 долларов.

Нефтяной танкер MV Sirius Star под флагом Либерии стоит на якоре
Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нефтяной танкер MV Sirius Star под флагом Либерии стоит на якоре

В аналитической записке Goldman Sachs от 22 июня также говорится, что средняя цена Brent в четвертом квартале 2025 года может составить около 95 долларов.

Стоит отметить, что предположения Goldman Sachs основаны на сценарии сокращения поставок нефти через этот важнейший морской путь вдвое в течение первого месяца и дальнейшего снижения на 10% в течение последующих 11 месяцев. Через этот пролив проходит около 20% мирового нефтяного потока.

Между тем эксперты HSBC ожидают снижения цен к четвертому кварталу в случае отсутствия сбоев в поставках, поскольку ОПЕК+ планирует увеличить предложение, а спрос будет снижаться. HSBC прогнозирует цену Brent на уровне 67 долларов за баррель во втором и третьем кварталах и 65 долларов, начиная с четвертого, согласно Reuters.

Уточнения

Орму́зский проли́в — узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке и далее с открытым океаном. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — Объединённым Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана. Длина пролива составляет около 90 морских миль (167 км), а ширина варьируется от 52 морских миль (96 км) до 21 морской мили (39 км).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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