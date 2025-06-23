Российский газ оказался дешевле для Венгрии: кто ещё выиграл от этого соглашения

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цена, которую Венгрия заплатила за российский газ в апреле, оказалась значительно ниже той, что следовало ожидать, исходя из цен на голландской бирже.

Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Природный газ

Ценообразование, привязанное к котировкам на нидерландских площадках, демонстрирует эту разницу.

Традиционно сложившаяся двухмесячная задержка в расчетах, базируется на февральском росте цен на газовом рынке Нидерландов. Тем не менее, даже по этим ценам Венгрия получила газ на 12% дешевле, что выразилось в снижении стоимости на 168 форинтов за кубометр (около 38 руб.).

Несмотря на эту скидку, Венгрия заплатила за газ больше, чем другие страны региона, например, Словакия получила 16% скидку. По данным Евростата, в апреле Венгрия платила больше, чем Болгария (скидка в 23%).

В апреле Венгрия стала крупнейшим потребителем российского газа в ЕС, импортировав 608 миллионов кубометров. За ней следуют Франция (597 миллионов) и Испания (468 миллионов). При этом, Франция и Испания получали газ не только по трубопроводу, но и в виде сжиженного природного газа.

Долгосрочное российско-венгерское газовое соглашение, заключенное до 2021 года позволило Венгрии сэкономить от 243 до 250 миллиардов долларов на закупках газа, пишет hvg.

Уточнения

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