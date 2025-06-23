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180 иностранных инвесторов в Московской области: какие страны вложились в регион

Экономика

После введения санкций против России западные инвесторы покинули наш рынок, но на их место пришли инвесторы из дружественных стран.

Офис
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Офис

В Московской области количество иностранных инвесторов превысило 180, представляющих 40 стран, среди которых особенно выделяются Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Узбекистан и Турция. Компании из этих стран активно вкладываются в медицину, фармацевтику, машиностроение, сельское хозяйство и логистику, пишут "Вести Подмосковья".

Самые масштабные проекты в регионе:

1. Международный комплекс "Гринвуд" в Красногорске — российско-китайский проект, который создал 12 тысяч рабочих мест и вносит не менее $6 млрд в товарооборот стран. Комплекс включает 15 зданий с офисами, выставочным центром и гостиницей, а резидентами стали более 300 компаний, из которых 170 — из Китая. В прошлом году открыли вторую очередь.

2. Индустриальный парк "Есипово" в Солнечногорске — тут строят производство осевых агрегатов китайской компании "Хуацзин". Объем инвестиций составляет 5 млрд рублей, а на заводе будут работать около 150 человек. В год планируют производить 100 тысяч осей и до 400 тысяч колодок.

3. Терминально-логистический центр "Белый Раст" в Дмитрове стал крупнейшим хабом китайской продукции в регионе. Проект расширяется, и в ближайшие годы планируется увеличить пропускную способность центра с 275 до 725 тысяч контейнеров в год, а количество рабочих мест — с 350 до 2000.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что развитие наземных грузоперевозок и "сухих портов" — это важная задача для региона.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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