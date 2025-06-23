Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
34-летняя звезда экстренно обратилась к врачам: что угрожает сольному выступлению Zivert
Каждый день вы наносите защиту… но допускаете фатальную ошибку
Тайное бракосочетание и Таиланд: Александр Устюгов и Аглая Шиловская сыграли свадьбу
Ошибка, которую почти все водители совершают перед парковкой в жару
4 признака скрытого обезвоживания, которые нельзя игнорировать — тело подаёт тревожные сигналы
Кипящая река и магнитный холм: 6 природных аномалий, от которых мурашки
Тирамису с ягодами: воздушный десерт, который готовится без особых усилий
Анастасия Волочкова впервые рассказала о партнёрских родах с Игорем Вдовиным — как она превратила свою палату в эстетический рай
Внутри графена появилось нечто, что может изменить квантовую реальность

Китай захватывает рынок Бразилии? Что скрывают миллиардные инвестиции

1:48
Экономика

На фоне конкуренции с США Китай наращивает объемы инвестиций в бразильскую экономику.

Сантос, Бразилия
Фото: commons.wikimedia.org by Майк Пил (www.mikepeel.net), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сантос, Бразилия

Страны Азии рассматривают Бразилию как перспективную площадку для развития экологически чистой экономики, подразумевающей внедрение технологий и продуктов, не наносящих вреда окружающей среде.

Показательным примером является распространение электромобилей, которые постепенно заменяют традиционные транспортные средства на дорогах Бразилии.

Для укрепления своих позиций китайский автопроизводитель, работающий в Бразилии уже два года, планирует строительство местного завода. Ожидается, что объем инвестиций в этот проект достигнет 10 миллиардов долларов в течение десятилетия.

Еще один производитель из Китая также активно инвестирует в строительство завода в штате Баия, делая ставку на потенциал бразильского рынка. На сегодняшний день Китай является источником значительной доли импортной продукции в Бразилии, включая электромобили, строительную технику и средства радиосвязи, такие как смартфоны.

С 2007 года объем китайских инвестиций в Бразилию превысил 400 миллиардов долларов, что делает страну одним из крупнейших направлений инвестиций для Китая в мире.

К 2025 году запланированы новые инвестиции в размере более 27 миллиардов долларов. Однако эксперты предупреждают о рисках чрезмерной зависимости Бразилии от этих ресурсов, особенно в условиях общей нестабильности, когда политические решения и международные экономические факторы могут оказать прямое влияние на страну, согласно btnews.sbt.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Домашние животные
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится Аудио 
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Недвижимость
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день Аудио 
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Последние материалы
Обогнать Китай в высоких технологиях: США наладят собственное производство чипов
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга
Полгода без смеха и музыки: как живёт семья Симоньян после комы Тиграна Кеосаяна
Джоан Роулинг в восторге: первые эпизоды сериала Гарри Поттер от HBO уже покорили её
Хранение на грани фантастики: где помещаются все вещи, когда шкафов нет
Челка, которая сбрасывает годы: ножницы как машина времени
Автомойка в жару может превратиться в катастрофу — если забыть об одном правиле
Ловушки расставлены, но зверь ускользает: в Болгарии ловят одного из самых опасных хищников
Любовь после 40: психолог раскрыл 7 шагов к счастью – ваш цинизм исчезнет
Сюрприз для сладкоежек: мороженое, которое создали жители Владивостока
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.