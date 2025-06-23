Китай захватывает рынок Бразилии? Что скрывают миллиардные инвестиции

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне конкуренции с США Китай наращивает объемы инвестиций в бразильскую экономику.

Фото: commons.wikimedia.org by Майк Пил (www.mikepeel.net), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сантос, Бразилия

Страны Азии рассматривают Бразилию как перспективную площадку для развития экологически чистой экономики, подразумевающей внедрение технологий и продуктов, не наносящих вреда окружающей среде.

Показательным примером является распространение электромобилей, которые постепенно заменяют традиционные транспортные средства на дорогах Бразилии.

Для укрепления своих позиций китайский автопроизводитель, работающий в Бразилии уже два года, планирует строительство местного завода. Ожидается, что объем инвестиций в этот проект достигнет 10 миллиардов долларов в течение десятилетия.

Еще один производитель из Китая также активно инвестирует в строительство завода в штате Баия, делая ставку на потенциал бразильского рынка. На сегодняшний день Китай является источником значительной доли импортной продукции в Бразилии, включая электромобили, строительную технику и средства радиосвязи, такие как смартфоны.

С 2007 года объем китайских инвестиций в Бразилию превысил 400 миллиардов долларов, что делает страну одним из крупнейших направлений инвестиций для Китая в мире.

К 2025 году запланированы новые инвестиции в размере более 27 миллиардов долларов. Однако эксперты предупреждают о рисках чрезмерной зависимости Бразилии от этих ресурсов, особенно в условиях общей нестабильности, когда политические решения и международные экономические факторы могут оказать прямое влияние на страну, согласно btnews.sbt.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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