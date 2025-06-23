Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кипящая река и магнитный холм: 6 природных аномалий, от которых мурашки
Китай захватывает рынок Бразилии? Что скрывают миллиардные инвестиции
Тирамису с ягодами: воздушный десерт, который готовится без особых усилий
Анастасия Волочкова впервые рассказала о партнёрских родах с Игорем Вдовиным — как она превратила свою палату в эстетический рай
Внутри графена появилось нечто, что может изменить квантовую реальность
Картошка размером с кулак — это не везение, а эти маленькие огородные трюки: узнайте все секреты
Пресс станет стальным: точное количество секунд ежедневной планки, необходимое для накачки глубоких мышц
Необычный питомец: девушка выгуливает лису в центре города
Он скрывает тела, тайны и призраков: 5 открытий на Эвересте, от которых мурашки

Обогнать Китай в высоких технологиях: США наладят собственное производство чипов

1:21
Экономика

Компания по производству микроэлектронных устройств Texas Instruments начала сотрудничество с администрацией президента США, чтобы наладить производство ключевых микросхем в стране, а не за границей.

заключение сделки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
заключение сделки

Эти микросхемы нужны для смартфонов, автомобилей, дата-центров и другой электроники.

Texas Instruments, одна из старейших и крупнейших компаний в мире, планирует инвестировать 60 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры для производства чипов в Америке. Это решение стало ответом на пожелания президента Дональда Трампа, который призывает IT-компании, такие как Apple и Samsung, производить свою продукцию на территории США, чтобы обогнать Китай в высоких технологиях, пишет "Царьград".

Первые инвестиции будут направлены на семь заводов в Техасе и Юте, которые создадут 60 тысяч рабочих мест. Произведенные чипы найдут применение в производстве смартфонов, оснащении дата-центров, автомобилей и другой электроники.

Эти вложения считаются крупнейшими в индустрию чипов в истории США. Ранее другие крупные компании, такие как General Motors, Apple, Oracle и OpenAI, также объявили о значительных инвестициях в американские мощности.

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Домашние животные
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Недвижимость
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день Аудио 
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Последние материалы
Обогнать Китай в высоких технологиях: США наладят собственное производство чипов
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга
Полгода без смеха и музыки: как живёт семья Симоньян после комы Тиграна Кеосаяна
Джоан Роулинг в восторге: первые эпизоды сериала Гарри Поттер от HBO уже покорили её
Хранение на грани фантастики: где помещаются все вещи, когда шкафов нет
Челка, которая сбрасывает годы: ножницы как машина времени
Автомойка в жару может превратиться в катастрофу — если забыть об одном правиле
Ловушки расставлены, но зверь ускользает: в Болгарии ловят одного из самых опасных хищников
Любовь после 40: психолог раскрыл 7 шагов к счастью – ваш цинизм исчезнет
Сюрприз для сладкоежек: мороженое, которое создали жители Владивостока
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.