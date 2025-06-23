Обогнать Китай в высоких технологиях: США наладят собственное производство чипов

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания по производству микроэлектронных устройств Texas Instruments начала сотрудничество с администрацией президента США, чтобы наладить производство ключевых микросхем в стране, а не за границей.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ заключение сделки

Эти микросхемы нужны для смартфонов, автомобилей, дата-центров и другой электроники.

Texas Instruments, одна из старейших и крупнейших компаний в мире, планирует инвестировать 60 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры для производства чипов в Америке. Это решение стало ответом на пожелания президента Дональда Трампа, который призывает IT-компании, такие как Apple и Samsung, производить свою продукцию на территории США, чтобы обогнать Китай в высоких технологиях, пишет "Царьград".

Первые инвестиции будут направлены на семь заводов в Техасе и Юте, которые создадут 60 тысяч рабочих мест. Произведенные чипы найдут применение в производстве смартфонов, оснащении дата-центров, автомобилей и другой электроники.

Эти вложения считаются крупнейшими в индустрию чипов в истории США. Ранее другие крупные компании, такие как General Motors, Apple, Oracle и OpenAI, также объявили о значительных инвестициях в американские мощности.

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.





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