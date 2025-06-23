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Почему "Аэрофлот" делает ставку на МС-21 — уже всё решено

2:06
Экономика

"Четвёртый квартал 2026 года" — именно на этот период назначен старт эксплуатации первого российского самолета МС-21 в авиапарке "Аэрофлота". Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский в интервью Павлу Зарубину.

MC-21
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
MC-21

"Нам подтверждает производитель в четвёртом квартале 2026 года. Это самый начальный период, будет фаза таких "детских” болезней, с которыми мы вместе с производителем будем разбираться. Надеюсь, что к 2030 году, как и планируем, существенно нарастим флот российских самолетов, и в первую очередь на этом строится стратегия роста группы "Аэрофлот"", — подчеркнул он.

Ставка на отечественное

МС-21 — это флагман нового поколения, который должен заменить устаревшие Ту-154 и Ту-204. Самолет рассчитан на полёты до 5,1 тысячи километров и уже рассматривается как альтернатива зарубежным моделям. Кроме ближне- и среднемагистральных рейсов, возможна и дальнемагистральная модификация.

Проект обещает стать важнейшей опорой в стратегии "Аэрофлота" по замещению импортных воздушных судов.

До 200 новых лайнеров

Планы амбициозны: к 2030 году "Аэрофлот" намерен получить 108 самолетов МС-21, а всего — 200 до 2033 года. Уже заключены контракты на поставку первых 18 бортов. В ближайшее время планируется утвердить условия для ещё 90 единиц — их передадут авиакомпании до конца этого десятилетия.

Что мешало раньше

Не всё шло по графику. Изначальные сроки поставок переносились, а массовое производство МС-21 теперь ожидается с 2026 года. К этому времени должны завершиться и сертификационные испытания, сообщил ранее глава Ростеха Сергей Чемезов.

Уточнения

Импортозамещение — замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны.

Госуда́рственная корпора́ция "Росте́х" (англ. State Corporation "Rostec") — российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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