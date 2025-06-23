Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любители 22 июня: Германия поддерживает США в ударах по Ирану
Обрушение на руднике Молодежный: практика для студента обернулась смертью
Горшок, солнце и вода — всё, что нужно, чтобы на кухне зацвёл тропический рай
Холодильник в машине: простое устройство, о котором забывают
Музыка страха: злоумышленники ввели посетителям фестиваля во Франции неизвестное вещество
Оазис на каблуках: Emporio Armani перевернул законы подиума и притяжения
Цепочка смерти в животе: врачи Ямала сотворили невозможное
Снаряд в сердце детства: 6-летний мальчик под обстрелом ВСУ
Хватит оправдываться работой: почему умственный труд не поможет вам похудеть

Как Honda и Suzuki планируют переиграть китайские бренды: стратегия через Индию

0:56
Экономика

Японские бренды Honda и Suzuki готовят ответ китайским производителям.

мотоцикл Хонда CBX125F
Фото: commons.wikimedia by Aprilia rs125r, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
мотоцикл Хонда CBX125F

Они активно строят заводы в Индии, которая становится не только местом производства, но и важным центром для японских компаний. 

Honda строит крупнейший завод по производству мотоциклов в мире в Витхалапуре. С четвертой сборочной линии, которая вскоре откроется, производительность достигнет 2,61 миллиона мотоциклов в год. Это невероятно: один мотоцикл будет выходить с конвейера каждые 12 секунд! Завод, который начинал с 600 тысяч единиц в 2016 году, уже превышает два миллиона в год, и Honda стремится сделать Индию эпицентром своего мирового производства.

Несмотря на давление со стороны китайских производителей, японцы явно не собираются сдаваться и продолжают развиваться на рынке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Недвижимость
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день Аудио 
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Москва не будет оглядываться на Вашингтон в оказании помощи Тегерану Любовь Степушова Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Последние материалы
Цепочка смерти в животе: врачи Ямала сотворили невозможное
Снаряд в сердце детства: 6-летний мальчик под обстрелом ВСУ
"Игра окончена": Трамп понял, что победить Россию на Украине невозможно
ВС России взяли все, с чего начиналось: ключевые точки контрнаступления ВСУ снова под контролем
Разоблачение СБУ: Украина фабрикует обвинения против России
Дочь Евгения Цыганова нашла любовь на съёмочной площадке: кто стал избранником актрисы?
Украденные миллионы ветерана: полиция Нижнего Новгорода сотворила чудо
Как Honda и Suzuki планируют переиграть китайские бренды: стратегия через Индию
Цена войны: США выставили ультиматум всему миру
Еле вытащил: Олег Майами спас тонувшую женщину на Пхукете и раскритиковал её друзей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.