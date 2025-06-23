Как Honda и Suzuki планируют переиграть китайские бренды: стратегия через Индию

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Японские бренды Honda и Suzuki готовят ответ китайским производителям.

Фото: commons.wikimedia by Aprilia rs125r, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мотоцикл Хонда CBX125F

Они активно строят заводы в Индии, которая становится не только местом производства, но и важным центром для японских компаний.

Honda строит крупнейший завод по производству мотоциклов в мире в Витхалапуре. С четвертой сборочной линии, которая вскоре откроется, производительность достигнет 2,61 миллиона мотоциклов в год. Это невероятно: один мотоцикл будет выходить с конвейера каждые 12 секунд! Завод, который начинал с 600 тысяч единиц в 2016 году, уже превышает два миллиона в год, и Honda стремится сделать Индию эпицентром своего мирового производства.

Несмотря на давление со стороны китайских производителей, японцы явно не собираются сдаваться и продолжают развиваться на рынке.

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