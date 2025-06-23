Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка

Когда торговая война превращается в реальный кризис, проигравшими становятся те, кто раньше чувствовал себя непобедимыми. Именно это сейчас происходит с американской автомобильной промышленностью.
После того как США ввели жёсткие пошлины на китайские товары, Поднебесная пошла на хитрый ход. Китай начал ограничивать экспорт редкоземельных металлов — ключевого компонента для современной автосборки. И первым, кто почувствовал удар, стала Ford.
Теперь в США замерла сборочная линия одного из самых популярных кроссоверов. Завод Ford в Чикаго, производящий модель Explorer, остановил производство — не хватает деталей.
Речь идёт о редкоземельных элементах, применяемых во многих незаметных, но важных узлах: от аудиосистем и приводов стеклоочистителей до ремней безопасности и электрических компонентов трансмиссии. Без них сборка авто невозможна.
Сегодня около 90% всех редкоземельных металлов, используемых в американской автопромышленности, поступает именно из Китая. Новые правила Пекина требуют индивидуальных экспортных лицензий на каждый груз — и это парализует логистику.
"Сейчас мы справляемся, но не знаем, как долго продлится этот "баланс на грани”", — признался глава Ford Джим Фарли.
Хотя стороны объявили о достижении нового торгового соглашения, в реальности поставки не возобновились.
"И магниты сегодня идут не быстрее, чем неделей ранее", — отметил с иронией сам Фарли.
Пока Ford пытается согласовать экспортные разрешения с китайскими властями, концерн срочно перестраивает логистику и ищет альтернативные поставки. Ведь речь идёт не просто об одной компании — это потенциальная цепная реакция для всей отрасли.
Ford Motor Company, "Форд мотор компани" — американская автомобилестроительная компания.
Всеми́рная торго́вая организа́ция (ВТО; англ. World Trade Organization (WTO), фр. Organisation mondiale du commerce (OMC), исп. Organización Mundial del Comercio) — интеграционная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.
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