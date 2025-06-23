Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Когда торговая война превращается в реальный кризис, проигравшими становятся те, кто раньше чувствовал себя непобедимыми. Именно это сейчас происходит с американской автомобильной промышленностью.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Завод Ford Explorer

Китай наносит ответный удар

После того как США ввели жёсткие пошлины на китайские товары, Поднебесная пошла на хитрый ход. Китай начал ограничивать экспорт редкоземельных металлов — ключевого компонента для современной автосборки. И первым, кто почувствовал удар, стала Ford.

Теперь в США замерла сборочная линия одного из самых популярных кроссоверов. Завод Ford в Чикаго, производящий модель Explorer, остановил производство — не хватает деталей.

Что именно заблокировал Китай

Речь идёт о редкоземельных элементах, применяемых во многих незаметных, но важных узлах: от аудиосистем и приводов стеклоочистителей до ремней безопасности и электрических компонентов трансмиссии. Без них сборка авто невозможна.

Сегодня около 90% всех редкоземельных металлов, используемых в американской автопромышленности, поступает именно из Китая. Новые правила Пекина требуют индивидуальных экспортных лицензий на каждый груз — и это парализует логистику.

"Сейчас мы справляемся, но не знаем, как долго продлится этот "баланс на грани”", — признался глава Ford Джим Фарли.

Почему новый договор не внушает оптимизма

Хотя стороны объявили о достижении нового торгового соглашения, в реальности поставки не возобновились.

"И магниты сегодня идут не быстрее, чем неделей ранее", — отметил с иронией сам Фарли.

Пока Ford пытается согласовать экспортные разрешения с китайскими властями, концерн срочно перестраивает логистику и ищет альтернативные поставки. Ведь речь идёт не просто об одной компании — это потенциальная цепная реакция для всей отрасли.

Уточнения

Ford Motor Company, "Форд мотор компани" — американская автомобилестроительная компания.



Всеми́рная торго́вая организа́ция (ВТО; англ. World Trade Organization (WTO), фр. Organisation mondiale du commerce (OMC), исп. Organización Mundial del Comercio) — интеграционная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.



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