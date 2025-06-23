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Туроператоры подсчитали потери из-за конфликта на Ближнем Востоке: 200 млн рублей ущерба за четыре дня

0:56
Экономика

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что ущерб российских туроператоров из-за конфликта между Израилем и Ираном составил около 200 миллионов рублей в период с 13 по 16 июня.

Аэропорт в ОАЭ
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use
Аэропорт в ОАЭ

Она отметила, что большинство туристов, застрявших в ОАЭ, были вывезены к 21 июня, и все затраты на вывоз поглотили сами туроператоры. Обострение ситуации на Ближнем Востоке негативно сказалось на полетных программах, что затронуло многих россиян, находящихся в ОАЭ или планировавших поездки.

Ломидзе подчеркнула, что перераспределение тысяч туристов потребовало значительных усилий от туроператоров, включая продление проживания в отелях и поиск альтернативных рейсов, поскольку ряд авиакомпаний сократил свое сообщение с Россией, согласно РИА Новости.

Уточнения

Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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