Мариуполь станет ключевым транспортным узлом: аэропорт, порт и не только

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Мариуполе планируется создание крупного транспортного узла, включающего аэропорт и морской порт.

Фото: commons.wikimedia.org by Olegzima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мариуполь

Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

Пушилин подчеркнул, что работы по разминированию и восстановлению мариупольского аэропорта начнутся после стабилизации ситуации с безопасностью. Вопрос восстановления авиасообщения напрямую зависит от обстановки в регионе.

По словам главы ДНР, Мариуполь превратится в ключевой транспортный центр, объединяющий автомобильные и железные дороги, морской торговый порт и воздушное сообщение. Этот комплексный подход позволит городу стать важным логистическим пунктом.

Согласно информации, предоставленной Минстроем, строительство объездной дороги вокруг Мариуполя может начаться в 2026 году. Этот проект является частью масштабного плана по развитию транспортной инфраструктуры города.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.





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