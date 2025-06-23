Эксперты предупреждают: цены на вторичные квартиры скоро изменятся

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во втором полугодии текущего года эксперты предсказывают увеличение стоимости квартир на вторичном рынке жилья в России.

Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр квартиры перед покупкой

Руслан Сырцов, управляющий директор компании "Метриум", сообщил, что ожидается рост цен в пределах 3-5% по сравнению с первым полугодием.

Сырцов отметил, что хотя высокая ключевая ставка Банка России временно сдерживает рост, смена денежно-кредитной политики окажет влияние на поведение покупателей. Потребители, ожидая скорого рефинансирования, будут более склонны к приобретению жилья, что подтолкнет цены вверх. Однако, в отличие от рынка новостроек, где действуют льготные программы, такие как семейная ипотека, вторичный рынок покажет более умеренный рост.

Эксперт также подчеркнул, что многие потенциальные покупатели отслеживают динамику цен на онлайн-платформах, добавляя объявления в избранное. Сырцов рекомендует не ограничиваться наблюдением, а переходить к активным действиям: осматривать объекты лично и предлагать свою цену. Даже если продавец изначально откажется, существует вероятность, что в будущем он изменит свое решение, пишет Газета.Ru.

Согласно данным сервиса "Пампаду", средняя стоимость вторичной квартиры в России к началу 2025 года оценивается примерно в 6,4 миллиона рублей, исходя из средней цены квадратного метра в 128 тысяч рублей. Гильдия риелторов Москвы сообщает, что средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке столицы к началу 2025 года составляет около 12 миллионов рублей, что соответствует 300 тысячам рублей за квадратный метр.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.





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