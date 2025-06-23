Криптотрясение: инвесторы бегут в золото из-за войны на Ближнем Востоке

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Текущий спад на крипторынке связывают с обострением геополитической ситуации между Ираном и Израилем. Однако, по мнению аналитиков, это падение носит кратковременный характер, пишет РИАМО.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слиток золота

До начала взаимных обстрелов между странами курс биткойна демонстрировал рост. Как напомнил глава отдела биржевой торговли криптоплатформы WhiteBird Илья Сивопляс в интервью "Известиям", в начале 2025 года криптовалюты получили сильный импульс благодаря росту глобальной ликвидности.

Тем не менее обострение конфликта привело к тревожности на рынках. По словам CEO Technobit Александра Пересичана, участники крипторынка испытывают чувство неопределенности.

"На фоне высокой ключевой ставки в США инвесторы уходят в защитные активы, в первую очередь — в золото, которое торгуется на историческом максимуме", — отметил он.

Эксперты полагают, что, если геополитическая напряженность ослабнет, криптовалюты снова могут войти в фазу роста.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



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